Messina. Controlli in zona Sud: un arresto per evasione e sei segnalazioni

Messina. Arrestato in flagranza di reato il pregiudicato messinese di 58 anni, Natale Cardile, per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo era stato fermato nel luglio scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma venerdì 19 gennaio è stato beccato dal Nucleo Operativo della Compagnia Sud di Messina fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. I militari lo hanno così arrestato per evasione e, dopo il processo per direttissima, Cardile è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.

Segnalati, inoltre, sei giovani trovati in possesso di stupefacenti per uso personale all’Ufficio Territoriale del Governo dai Carabinieri di Messina.

Nell’ambito della campagna sulla “Sicurezza Stradale” è stata anche posta particolare attenzione dai militari verso comportamenti scorretti alla guida che possono essere pericolosi per la propria incolumità e quella degli altri.

