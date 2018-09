Messina. Chiusa Via Garibaldi. Vigili del Fuoco al lavoro per albero pericolante

8 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Chiusa temporaneamente parte di Via Garibaldi. Dopo il crollo di un grosso ramo che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Piazza Santa Cateria Valverde, i Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la zona. Dopo una serie di verifiche, infatti, l’albero è risultato sbilanciato e per scongiurare il rischio crollo, i Vigili hanno deciso di intervenire in modo tempestivo.

Per poter consentire lo svolgimento dell’intervento, la via Garibaldi è stata chiusa in prossimità del luogo dell’accaduto e le auto vengono deviate su via Centonze. Tale provvedimento sta causando alcuni rallentamenti al traffico ma non si registrano particolari disagi.

Il crollo del ramo di oggi ha causato il lieve ferimento di una donna che è stata colpita di striscio da foglie rami. Per fortuna, però, non ha riportato ferite. Questo ennesimo episodio, però, ha dimostrato che in città c’è una vera e propria emergenza alberi che sono necessari urgenti interventi su tutto il verde urbano.

