Messina. Brutto incidente sulla via dei Mille: tre feriti – FOTO

Messina. Brutto incidente all’incrocio fra via Enzo Geraci e la via dei Mille. Due i veicoli coinvolti, sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Municipale per i necessari rilevamenti.

Nell’incidente, che sarebbe avvenuto intorno alle 19, sono state coinvolte una Suzuki Ignis di colore bianco e una Peugeot 2008 grigio scuro. Secondo le prime ricostruzioni alla base dello scontro potrebbe esserci uno “stop” non rispettato da parte della Peugeout che procedeva in direzione sud lungo via dei Mille. Nell’attraversare l’incrocio il veicolo avrebbe urtato la Suzuki Ignis che percorreva la via Enzo Geraci e che, dopo lo scontro, ha visto deviare forzatamente la propria traiettoria rovinando sul lato sinistro della strada a ridosso di un terzo veicolo parcheggiato.

Feriti i tre occupanti della Suzuki che, dopo l’incidente, sono stati trasportati al vicino ospedale “Piemonte”. Non sarebbero in condizioni gravi.

Sul luogo dello scontro, oltre agli agenti della Municipale, un carro-attrezzi per la rimozione dei veicoli danneggiati.

