Messina. Brutto incidente tra via Garibaldi e Viale Giostra

17 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Erano circa le 10:30 questa mattina quando all’incrocio tra via Garibaldi e il Viale Giostra due auto si sono scontrate. L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda di colore verde ed una Fiat 500 bianca. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, l’uomo alla guida della Panda viaggiava in direzione nord. All’altezza dell’incrocio avrebbe perso il controllo del suo mezzo, invadendo la corsia opposta. Violento lo scontro tra le due automobili, come si può notare dal dettaglio del parabrezza danneggiato.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. La ragazza alla guida della Fiat 500 è stata trasferita in ospedale ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Gravi, invece, sarebbero le condizioni dell’uomo, su cui però, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli.

Articolo in aggiornamento

(495)