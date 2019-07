Messina. Brutto incidente sul Viale della Libertà: scontro fra tir e mini car

0 Condivisioni Facebook Twitter

Brutto incidente ieri sera in pieno centro a Messina. A scontrarsi, sul Viale della Libertà, all’altezza della Fiera, sono stati un tir ed una mini car che viaggiavano in direzione sud nord. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30, causando un rallentamento del traffico. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la mini car avrebbe tentato il sorpasso del mezzo pesante. Resasi conto di non poter riuscire a completare la manovra, ha tentato di far rientro in corsia, entrando in collisione con il tir.

Per fortuna l’incidente non ha causato feriti ma solo tanta paura. Sul posto un’ambulanza del 118 e gli uomini della Polizia Municipale. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

