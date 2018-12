Messina. Brutto incidente sul Corso Cavour: un ferito

14 Condivisioni Facebook Twitter

Brutto incidente pochi minuti fa sul Corso Cavour a Messina, all’altezza dell’incrocio con via San Camillo. A scontrarsi sono stati una Fiat Punto di colore nero e uno scooter Beverly 500. Il mezzo a due ruote stava viaggiando in direzione sud quando è avvenuto l’impatto con l’auto che stava invece attraversando una delle arterie principali della città per immettersi in via San Camillo.

Ad avere la peggio sembra essere stato proprio il centauro, finito rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 che, dopo aver provveduto ad immobilizzare gamba e braccio sinistro ed applicato anche un collare, lo hanno trasportato in ospedale.

Al momento la corsia preferenziale di Corso Cavour è bloccata. Sarà compito della Polizia Municipale ricostruire le dinamiche dell’incidente, dopo aver effettuato i rilievi del caso.

(334)