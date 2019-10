Messina. Brutto incidente in centro: tre i feriti trasportati al Piemonte

29 Condivisioni Facebook Twitter

È di tre feriti il bilancio del brutto incidente avvenuto ieri sera a Messina, in via Cesare Battisti. Coinvolti due veicoli, una Fiat 600 rossa e uno scooter Honda. Dopo lo scontro, entrambi i conducenti, e una terza persona, sono stati portati all’Ospedale Piemonte.

L’incidente è avvenuto tra le 19.00 e le 20.00 di ieri, mercoledì 9 ottobre, in via Cesare Battisti, all’altezza del Largo Seggiola. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che lo scontro tra i due mezzi sia avvenuto mentre la Fiat 600 si stava immettendo nella via Maddalena. A causa dell’impatto con l’auto, lo scooter è finito contro una macchina parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e le ambulanze del 118. Tutti e tre feriti sono stati poi portati all’ospedale più vicino, il Piemonte.

