Messina. Brutto incidente in galleria sull’autostrada A18: diversi feriti

Brutto incidente sulla A18 Messina – Catania. E’ accaduto circa un’ora fa all’interno della Galleria Castello Diurto, nei presso dello svincolo di Scaletta. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero 10 i mezzi coinvolti, tra cui anche un tir, in un vero e proprio tamponamento a catena. Sul posto sono in corso intervenuti gli uomini del 118 che hanno prestato soccorso alle persone rimaste ferite. Nessuno, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita. Presente anche la Polizia Stradale che si sta occupando dei rilievi del caso.

L’incidente sta causando lunghe code e rallentamenti sulla A18 in direzione Catania. Al momento il tratto compreso tra i caselli di Tremestieri e Roccalumera risulta chiuso.

Foto di Mariano Gazzara

