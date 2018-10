Messina. Beccati mentre rubavano in un’enoteca in centro. Due arresti per furto aggravato

1 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. La Polizia questa notte ha arrestato in flagranza di reato due messinesi, sorpresi a rubare in un’enoteca in centro città. In manette sono finiti Natalino Cocuzza, 50 anni e Michelangelo Vaccaro, 44anni, entrambi pregiudicati. Dovranno rispondere di furto aggravato.

All’arrivo dei poliziotti delle Volanti, allertati da un Carabiniere libero dal servizio, i due malviventi erano già all’opera. Uno era impegnato a fare razzia nell’esercizio commerciale, il secondo faceva da palo all’esterno dell’enoteca a bordo di un’auto, pronto a scappare.

I poliziotti, però, lo hanno immediatamente bloccato insieme al complice, che nel frattempo è sgusciato fuori dall’enoteca con una torcia in mano, una busta contenente il cassetto del registratore di cassa, con dentro 65 euro e qualche moneta, e due bottiglie di vino.

I malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso del negozio, distruggendone la parte in vetro, verosimilmente a calci. Sequestrati la torcia, un paio di guanti e un cacciavite.

I due ladri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno giudicati stamani con rito direttissimo. Furto aggravato in concorso il reato contestato.

Fonte: Questura di Messina

