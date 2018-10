Messina. Beccati a fumare marijuana per strada nonostante i domiciliari: due arresti per evasione

1 Condivisioni Facebook Twitter

Dovranno rispondere di evasione i due messinesi pregiudicati arrestati ieri sera dai poliziotti delle Volanti della Questura di Messina. Nonostante fossero sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, intorno alle ore 22:00, sono stati sorpresi dalla Polizia fuori dalle proprie abitazioni. stavano tranquillamente chiacchierando tra loro ed insieme ad altre persone, fumando marijuana.

Uno dei due, che alla vista dei poliziotti si è maldestramente nascosto sotto un’auto in sosta, al momento dell’arresto teneva ancora in mano lo spinello acceso. L’altro è scappato raggiungendo casa dove, ancora col fiatone, si è presentato agli operatori sostenendo di non avere mai lasciato l’abitazione. Si è persino tolto velocemente gli abiti che aveva addosso sino a pochi minuti prima, nel vano tentativo di convincere gli agenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno entrambi giudicati stamani con rito direttissimo.

I due giovani, di 20 e 29 anni, hanno alle spalle precedenti penali del tipo furto il primo, omicidio doloso, incendio ed associazione di tipo mafioso il secondo.

