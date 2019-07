Messina. Attimi di paura sulla spiaggia di Santa Margherita: donna salvata dai bagnini

350 Condivisioni Facebook Twitter

Sono stati attimi di paura ieri mattina sulla spiaggia di Santa Margherita, nella zona sud di Messina. Una donna, che stava nuotando a circa 40 metri dalla riva, si è trovata d’un tratto circondata da meduse. La bagnante ha mostrato evidenti difficoltà a tornare in spiaggia. A dare l’allarme è stata l’assistente bagnante Ketty Musolino, intervenuta tempestivamente in soccorso della donna insieme ad altri due assistenti bagnanti che si trovavano in zona: Manuela Silipigni e Andrea Sanò.

Grazie alla loro prontezza e professionalità, i tre giovani soccorritori della Federazione Italiana Salvamento Acquatico sono riusciti a portare in salvo la donna ed a chiamare i soccorsi, avvisando prontamente anche la Capitaneria di Porto.

La spiaggia di Santa Margherita è una delle più frequentate della zona sud della città e la presenza di assistenti bagnanti, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità consente ai cittadini di vivere con più serenità le loro giornate al mare.

(2612)