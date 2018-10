Messina. Arrestato per spaccio un 18enne a Camaro San Luigi

5 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. La Polizia di stato ha arrestato un 18enne, già noto alle Forze dell’Ordine, nella zona di Camaro San Luigi. Il giovane pregiudicato è accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo.

La teneva sul comodino, accanto al letto. Una pistola calibro ‘8 pronta a sparare, con caricatore inserito e munizionamento a portata di mano con cartucce di vario calibro, di cui tre a salve.

A finire in manette è il messinese Lombardo Gaetano, 18 anni, pregiudicato, che ha riconosciuto come sua l’arma, così come la marijuana e la cocaina rinvenuta dai poliziotti delle Volanti ieri sera, intorno alle 23.00, a seguito di una perquisizione domiciliare.

Gli agenti di Polizia, impegnati nel normale controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo il diciottenne nella zona di Camaro San Luigi e dopo aver trovato addosso al ragazzo due dosi di cocaina, hanno proceduto al controllo a casa.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato poco meno di 140 grammi di marijuana (133,89g) distribuite tra la cucina e la camera da letto, ben in vista ed in parte già suddivisa in dosi (26 in tutto) pronte ad essere vendute. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno, inoltre, trovato e sequestrato anche tre bilancini di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle singoli dosi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il diciottenne, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di detenzione illegale di arma comune da sparo, è stato tradotto presso la locale casa circondariale.

Fonte: Questura di Messina

