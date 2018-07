Messina. Arrestato mentre spacciava droga nella villetta Quasimodo

21 Condivisioni Facebook Twitter

Un nuovo arresto per spaccio di droga alla villetta Quasimodo. A finire in manette, questa volta, è stato un 30enne straniero originario del Gambia, attualmente richiedente asilo. Durante uno dei controlli effettuati dai militari per consentire alle famiglie messinesi di poter fruire in tranquillità dell’area verde, la Pattuglia del Nucleo Radiomobile hanno notato degli strani movimenti nella villetta. Dopo essersi nascosti dietro i contenitori dell’immondizia per osservare quanto stava accadendo all’interno della villetta Quasimodo, i Carabinieri hanno notato uno straniero che, dopo essersi appartato con un ragazzo in un angolo della villa, prelevava dal proprio marsupio un involucro lo consegnava al giovane ed in cambio riceveva una banconota da cinque euro.

Immediato l’intervento dei militari che hanno bloccato i due giovani, sottoponendoli a perquisizione. L’involucro che si erano scambiati osti istanti prima conteneva circa 3 grammi di marijuana, posta in sequestro. Nel marsupio indossato dal pusher, inoltre, è stata trovata la banconota da cinque euro oggetto dello scambio ed ulteriori 10 euro.

Il 30enne è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Messina Gazzi fino alla mattinata odierna quando è stato tradotto all’udienza di convalida all’esito della quale è stato convalidato l’arresto di iniziativa ed applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la PG.

