Messina. Arrestata banda di ladri dopo una folle corsa per le vie del centro

I poliziotti delle volanti della Questura di Messina hanno fermato questa notte una banda di 4 giovani ladri, tra cui un minorenne, dopo un doppio inseguimento avvenuto questa notte per le vie del centro.

I ragazzi sono stati beccati dalla Polizia mentre stavano rubando uno scooter in via Garibaldi. All’arrivo dei poliziotti, avvenuto dopo una segnalazione alla sala operativa, Eros Di Blasi, 19enne messinese, si trovava a bordo del mezzo a due ruote oggetto del furto, spinto dal complice Kevin Schepis, anche lui messinese di 19 anni, che stava guidando un altro scooter, risultato dagli accertamenti anche questo rubato.

Alla vista degli operatori, la carovana inizia una folle fuga imboccando vie differenti. Di Blasi, dopo aver abbandonato lo scooter, è salito su un’auto guidata da Marcello Capria, ventenne messinese, in cui si trovava il quarto componente della banda, un ragazzo minorenne. Sckepis, invece, ha continuato la sua corsa sul proprio motociclo in autonomia.

Nonostante i poliziotti alle calcagna con i lampeggianti accesi e le sirene spiegate, Capria non ha desistito dall’intento di far perdere ogni traccia di sé e solo dopo tre km, vedendosi sbarrato il percorso, ha arrestato la marcia.

Schepis, inseguito da altro personale di polizia accorso sul posto, dopo manovre spericolate a velocità sostenuta, dopo aver abbandonato il mezzo, è stato intercettato presso la propria abitazione.

Entrambi gli scooter sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Per Sckepis, Capria, Di Blasi sono scattate le manette. Una volta arrestati, i tre giovani sono stati trattenuti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente presso gli uffici di Polizia in attesa di giudizio per direttissima: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, Sckepis anche di ricettazione.

Quanto al minore viene informato il P.M di turno.

Fonte: Questura di Messina

