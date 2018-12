Messina. Ancora spaccio di droga alla villetta Quasimodo. Arrestato pusher

14 Condivisioni Facebook Twitter

Un altro pusher arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente alla villetta Quasimodo. E’ accaduto ieri, intorno alle 17.00. I poliziotti hanno effettuato un sopralluogo presso la villetta che si trova in prossimità della Stazione Ferroviaria, all’interno della quale, a pochi metri di distanza dall’area giochi bimbi, stazionava un gruppo di giovani di verosimile nazionalità extracomunitaria. All’arrivo della Polizia alla villetta Quasimodo, i ragazzi si sono subito allontanati.

Tra questi c’era Fattah El Hadi, 18 anni, cittadino marocchino, che ha cercato maldestramente di liberarsi di alcuni involucri gettandoli in una pattumiera.

I successivi esami del locale Gabinetto di Polizia Scientifica hanno confermato che contenevano sostanza stupefacente suddivisa in 9 dosi di erba del peso di 12,42 grammi ed un unico pezzo di hashish allo stato solido del peso di 0,64 grammi.

Il diciottenne è stato pertanto arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.

Fonte: Questura di Messina

