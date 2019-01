Svincolo Messina centro. Incidente in galleria: scontro tra due auto

63 Condivisioni Facebook Twitter

Ancora un incidente in autostrada. È avvenuto questa mattina all’interno della galleria immediatamente successiva all’entrata dello svincolo di Messina Centro, in direzione Catania, all’altezza di Camaro. Dalle prime ricostruzioni, le autovetture coinvolte sembrerebbero due. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che attualmente si stanno occupando dei rilievi del caso. Le cause dell’incidente, infatti, sono ancora da accertare. Si segnalano code e rallentamenti in direzione Catania.

L’incidente di questa mattina non è esattamente un caso isolato. Nelle ultime settimane se ne sono verificati altri, l’ultimo proprio nel pomeriggio di ieri, tanto da generare una certa preoccupazione e un diffuso malcontento tra gli utenti principali dell’autostrada, i cittadini di Messina, che hanno dato vita a diverse forme di protesta.

In aggiornamento.

(370)