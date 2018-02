Messina. Altri due magistrati indagati nell’inchiesta su associazione a delinquere e corruzione

11 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano le indagini che martedì hanno portato all’arresto di 15 persone, tra Messina e Roma, per i reati di associazione a delinquere e corruzione. Altri due magistrati sono indagati nell’inchiesta della Procura di Messina. Si tratta del sostituto procuratore Marco Di Mauro e dell’ex pm Maurizio Musco, già condannato per abuso d’ufficio con sentenza definitiva in altro procedimento.

Indagati anche l’avvocato Ornella Ambrogio e il suocero dell’ex pm di Siracusa Giancarlo Longo, arrestato martedì con le accuse di corruzione, associazione a delinquere e falso.

Secondo i pm di Messina, Longo, avrebbe pilotato una serie di indagini per favorire i clienti degli avvocati Piero Amara siracusani e Giuseppe Calafiore, in cambio di denaro e regali. Amara è uno degli arrestati di martedì e sarà interrogato domani a Roma, mentre Calafiore risulta al momento latitante a Dubai.

