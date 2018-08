Messina. Aggredito un controllore del tram a piazza Cairoli

17 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Un controllore del tram è stato aggredito questa mattina a piazza Cairoli, intorno alle 11.30, da un utente, presumibilmente sprovvisto di biglietto, che al momento della convalida da parte dell’operatore, avrebbe perso la calma.

Subito dopo l’accaduto sono intervenuti alcuni agenti della Polizia Municipale che, rincorso l’aggressore, lo hanno fermato e portato in centrale per lo svolgimento di tutti gli accertamenti. Il dipendente ATM è stato soccorso e portato all‘ospedale Piemonte.

Stando alle prime ricostruzioni fornite da coloro che hanno assistito all’accaduto, l’aggressore, un uomo di origini calabresi, avvicinato dai verificatori, si sarebbe innervosito, inveendo contro di loro per poi dargli una testata che gli avrebbe causato la rottura del setto nasale.

