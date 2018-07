Messina. Aggredisce passanti in zona Stazione Centrale. Arrestato 25enne

26 Condivisioni Facebook Twitter

Resistenza a Pubblico ufficiale. E’ questo il reato di cui dovrà rispondere Omonte David, 25enne di origini nigeriane, arresto ieri sera dagli uomini delle Volanti della Questura di Messina, durante le attività di controllo del territorio nei pressi della Stazione Centrale.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti l’atteggiamento aggressivo del giovane, che in modo esagitato si rivolgeva ad un connazionale. Aggrediva anche altri soggetti incontrati lungo il breve cammino verso il centro di accoglienza per minori Liberty Hotel nel quale riusciva ad entrare ma dal quale veniva repentinamente allontanato.

I poliziotti, alla richiesta di fornire documenti e generalità, si trovavano costretti a richiedere l’ausilio di altri operatori, tanto era lo stato di alterazione dello straniero che pure durante il tragitto verso gli Uffici di Polizia a bordo dell’autovettura di servizio sferrava calci al vetro ed allo sportello.

Per la pericolosità palesata, il giovane è stato trattenuto, dietro disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata prontamente, presso le Camere di Sicurezza in attesa di essere giudicato per direttissima.

Fonte: Questura di Messina

(454)