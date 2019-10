Messina. Aggredisce e rapina una persona disabile: in carcere 19enne

5 Condivisioni Facebook Twitter

È in carcere, in custodia cautelare, il 19enne di Messina che lo scorso settembre aveva aggredito alle spalle e rapinato una persona disabile, poi portata all’Ospedale Piemonte dove è stata curata per le escoriazioni riportate.

È stata eseguita stamani, all’alba, dagli agenti delle Volanti della Questura di Messina, la misura di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria, a carico di Ivan Chiarello, 19 anni, messinese. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata commesso nella serata del 9 settembre ai danni di un cittadino messinese disabile.

Le indagini effettuate dalla Polizia di Stato e coordinate dalla locale Procura della Repubblica hanno permesso di ricostruire la dinamica della rapina e il successivo modus agendi del malvivente.

Il diciannovenne ha inizialmente avvicinato la vittima in strada chiedendole del denaro. Al suo rifiuto, ha iniziato a seguirla e, al momento reputato più opportuno, l’ha aggredita alle spalle spintonandola e facendola cadere. Ne ha quindi afferrato il borsello contenente documenti personali e una carta bancomat ed è scappato lasciandola a terra dolorante.

Durante la fuga si è liberato del borsello, poi recuperato – con i documenti e gli oggetti personali ad eccezione della carta bancomat – e restituito alla vittima. La vittima, immediatamente soccorsa, veniva trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Piemonte dove veniva curata per le escoriazioni diffuse riportate.

Fonte: Questura di Messina

