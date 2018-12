Messina. Oltre 1500 multe in una settimana: tolleranza zero contro gli autisti indisciplinati

20 Condivisioni Facebook Twitter

Un vero e proprio bollettino di guerra quello diffuso dalla Polizia Municipale di Messina che parla di oltre 1500 multe staccate in una sola settimana.

Secondo i dati resi noti questa mattina, in sette giorni i servizi di controllo disposti dal comandante del Corpo Calogero Ferlisi hanno portato a:

1.492 multe per sosta irregolare ;

; 33 per circolazione di mezzi pesanti in orario non consentito sul viale Boccetta (art. 7);

11 per mancanza momentanea dei documenti di guida (art. 180);

(art. 180); 2 per circolazione con cronotachigrafo alterato (art. 179);

1 per omessa revisione (art.80);

(art.80); 1 per guida con patente scaduta (art. 126);

1 per carico mal assicurato (art. 164);

Sono stati controllati, inoltre, 102 veicoli.

A queste vanno aggiunti i 110 verbali, effettuati attraverso all’utilizzo dell’autovelox, per superamento dei limiti di velocità su 5.669 veicoli controllati, con 2 patenti ritirate per superamento dei limiti di oltre 40 km/h.

E’ stata anche cospicua l’attività della sezione di Polizia annonaria fatta sempre nell’ultima settimana. I controlli su tutto il territorio cittadino hanno permesso di elevare 64 verbali, di cui 29 ad ambulanti privi della prescritta autorizzazione (art. 20 L.R. 18/95); 23 per commercio ambulante nel centro storico (ord. 319/01), mentre le rimanenti infrazioni sono state elevate per altri casi di violazioni sul commercio fisso ed ambulante (mancata esposizione dei prezzi, assenza dell’autorizzazione in sede fissa, ecc…). Contestualmente sono stati eseguiti tre sequestri amministrativi ed uno penale di merce.

Sono state infine deferite 5 persone all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali (art. 672 C.P.).

