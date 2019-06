Maltrattamenti e atti persecutori verso la moglie: arrestato 49enne

1 Condivisioni Facebook Twitter

Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della moglie: sono questi i reati contestati a un 49enne, che è stato arrestato, ieri pomeriggio, dagli agenti del Commissariato di Patti.

Per l’uomo è scattata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di una lunga e articolata attività di indagine svolta dai poliziotti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti.

I dati raccolti, anche sulla base delle dichiarazioni di persone vicine al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire il lungo periodo, iniziato nel 2017, connotato da violenze, fisiche e psicologiche, vessazioni e umiliazioni. L’uomo, infatti, molto spesso si dimostrava aggressivo nei confronti della moglie, per lui oggetto di forte gelosia e possessione, la quale veniva costretta a subire percosse, ingiurie e minacce, a volte anche in presenza dei figli. I poliziotti di Patti hanno seguito da vicino la vicenda, registrando ogni episodio, che si aggiungeva ai precedenti, fino a delineare quello che il giudice ha definito come un vero e proprio programma criminoso, animato dall’intenzione unitaria di vessare la vittima.

Alla luce dei fatti, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Sostituto Procuratore, ha emesso nei confronti dell’uomo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

FONTE: Questura di Messina

