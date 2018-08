Maltempo. Oggi a Messina allerta meteo: è codice arancione

5 Condivisioni Facebook Twitter

Oggi a Messina allerta meteo: è codice arancione.

L’estate sembra proprio essere finita. Già da diversi giorni, infatti, gli acquazzoni stanno bagnando queste ultime giornate di agosto, causando un abbassamento delle temperature.

Per oggi, venerdì 24 agosto, però, secondo gli esperti su Messina si abbatterà una nuova ondata di maltempo.

Per questo motivo, la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) della Protezione Civile

Regionale, sulla base dei documenti di riferimento emessi dal DPC/CENTRO FUNZIONALE CENTRALE – per il rischio idrogeologico e idraulico per temporali, ha comunicato:

un livello di CRITICITÀ MODERATA

un livello di allerta arancione

una fase operativa di PREALLARME.

Per la giornata di oggi, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

