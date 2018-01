Latitante da dicembre. Scovato e arrestato dai Carabinieri

3 Condivisioni Facebook Twitter

E’ finita ieri, grazie all’intervento dei Carabinieri, la lunga fuga di un diciassettenne messinese, ricercato dalla fine di dicembre del 2017, quando era scappato da una comunità per minori del Nord Italia. Venendo colpito da un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale, il giovane si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Dal momento dell’evasione, le ricerche dei Carabinieri non si sono mai interrotte e sono diventate via via più intense. La sua fotografia era a bordo di ogni auto in servizio di pattuglia, mirati posti di controllo sono stati predisposti nelle zone e sugli itinerari che si pensava potessero essere battuti, ma soprattutto sono stati eseguiti numerosi servizi di osservazione e pedinamento nei pressi delle abitazioni dei suoi familiari e di tutte le persone in qualsiasi modo riconducibili a lui.

Grazie a questa attenta e continua attività di ricerca, i militari del Nucleo Operativo di Messina Sud hanno individuato il ragazzo mentre cercava di raggiungere a piedi la casa di alcuni parenti, bloccandolo e dichiarandolo in arresto.

Dopo le formalità di rito, il 17enne è stato ristretto presso l’Istituto penale per minorenni di Acireale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

