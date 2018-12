Intensa grandinata tra Roccalumera e Furci Siculo. La provincia di Messina si tinge di bianco

180 Condivisioni Facebook Twitter

Un’intensa grandinata ha colpito la riviera jonica di Messina, ricoprendo di bianco strade, case e automobili. In poco tempo, come mostrano chiaramente le immagini scattate a Roccalumera, la grandine caduta ha raggiunto in alcuni punti anche 20 centimetri di altezza, coprendo totalmente le ruote delle vetture parcheggiate lungo le strade e rendendo di fatto impossibile gli spostamenti.

Anche le vie di Furci Siculo si sono trasformate in vere e proprie lastre di ghiaccio, un reale pericolo l’incolumità degli automobilisti.

Per fortuna, al momento, non si sono registrati incidenti ma la grandine ha comunque creato non poca preoccupazione tra gli abitanti della riviera jonica di Messina che si sono visti catapultare con violenza in un inverno che, fino ad oggi, non si era mostrato in tutta la sua intensità.

Secondo le previsioni meteo a Messina e in provincia dovrebbe persistere anche nella giornata di oggi. Gli esperti, infatti, parlano di un susseguirsi di rovesci e schiarite fino alle prime ore del pomeriggio, quando le piogge dovrebbero diminuire la loro intensità, lasciando spazio ad una domenica caratterizzata da un tempo più mite.

Foto tratta dalla pagina Facebook di “Corium Calzature Roccalumera Carmen”

(490)