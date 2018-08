Incidente tra auto e scooter: feriti due giovani

5 Condivisioni Facebook Twitter

Erano da poco passate 13:30 quando uno scooter si è scontrato con un’auto che stava facendo inversione a U sul lungomare di Santa Teresa di Riva. Un brutto incidente che ha visto i due giovani che si trovavano sul mezzo a due due ruote avere la peggio. Entrambi, a causa del violento impatto, hanno riportato diverse ferite. Immediato l’intervento degli uomini del 118 che sono giunti sul posto con due ambulanze.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane alla guida dello scooter non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con l’auto, impegnata ad effettuare un inversione di marcia. Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, sono giunti gli uomini della Polizia Municipale e i Carabinieri.

(307)