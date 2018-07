Incidente a Spadafora. Bimbo travolto da un’auto

13 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente a Spadafora. Tutto è successo in pochi istanti: erano da poco passate le 17:30 quando un bambino in bicicletta è stato travolto da una vettura che transitava sul lungomare della località balneare in provincia di Messina.

Non ci sarebbe stata alcuna possibilità di evitare il piccolo che, in base alle dichiarazioni del conducente del veicolo, sarebbe spuntato dal marciapiede all’improvviso provando ad attraversare la strada con la sua bicicletta.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli uomini della Polizia Municipale di Spadafora. Il bambino è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Fogliani di Milazzo e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita nonostante i traumi riportati in seguito all’urto. Gli agenti della Municipale hanno provveduto ad effettuare i rilievi necessari per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

