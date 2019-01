Incidente mortate a Terme Vigliatore: un 18enne perde la vita

4 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le 20:oo ieri sera quando un giovane di 18 anni è stato travolto da un suv. E’ successo ad Acquitta, frazione di Terme Vigliatore, in provincia di Messina. A chiamare il 118 è stato proprio il conducente dell’auto. Tempestivo l’intervento degli uomini del 118 che hanno tentato disperatamente di salvare la giovane vittima. Per lui però non c’è stato nulla da fare: il 18enne ha perso la vita. Illeso, invece, un amico che stava passeggiando con lui.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso: a loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

