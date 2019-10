Incidente mortale nel siracusano: tre messinesi perdono la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Non c’è stato nulla da fare per le tre persone, tutte e tre di Messina, coinvolte nell’incidente avvenuto ieri a Francofonte, in provincia di Siracusa. I tre, un uomo e due donne, viaggiavano a bordo di una Peugeot 208 quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un camion per il trasporto di animali.

È successo ieri pomeriggio intorno alle 16.00 sulla strada statale 194 che da Ragusa porta a Catania. L’impatto è stato fatale per gli occupanti dell’auto, Mauro Nunzio Dipasquale, di 58 anni, dermatologo, la madre Luciana Giudice di 90 anni e Silvana Sciarrone di 49 anni. La vettura, una Peugeot 208 bianca, ne è uscita praticamente distrutta. Quando i Vigili del Fuoco hanno estratto i tre messinesi dalle lamiere dell’auto, questi erano già senza vita.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto la Peugeot 208 bianca si sarebbe scontrata con il camion Iveco durante una manovra di sorpasso mentre viaggiava in direzione di Catania. Maggiori informazioni su quanto è avvenuto si avranno presumibilmente nei prossimi giorni. Al momento, si sta procedendo con tutti gli accertamenti necessari e la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per definire le cause dell’incidente costato la vita ai tre messinesi.

(227)