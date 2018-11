Incidente mortale sulla A18, traffico bloccato fra Taormina e Giardini

11 Condivisioni Facebook Twitter

Tragico incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania. Un uomo ha perso la vita in seguito allo scontro con un autoarticolato nel tratto stradale, in prossimità dello svincolo di Taormina, in cui si procede a doppio senso di marcia. Traffico al momento bloccato in entrambe le direzioni.

Il grave incidente sulla A18 è avvenuto, poco dopo le 16:00, in uscita dalla galleria che precedete lo svincolo di Taormina e ha coinvolto un mezzo pesante che ha colpito più veicoli che viaggiavano nella corsia opposta. Fra questi una Fiat Panda che dopo l’urto è stata sbalzata sul guard rail a lato strada, l’uomo alla guida ha perso la vita sul colpo.

Sul posto la Polizia Stradale di Giardini, Vigili del Fuoco di Letojanni e i soccorsi del 118. Il traffico è al momento bloccato in entrambi i sensi di marcia.

In aggiornamento.

