Incidente mortale a Villafranca: perde la vita un poliziotto di Messina

È costato la vita a un poliziotto di Messina l’incidente avvenuto stanotte a Villafranca. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, a bordo di una moto, sarebbe andato a sbattere contro un palo della luce.

Ancora da accertare le cause dell’incidente, autonomo, avvenuto intorno alle 2.30 di questa notte nella frazione Divieto, in via Madonna del Tindari. Sul posto sono accorsi i carabinieri e gli uomini del 118 che hanno poi portato l’uomo al Policlinico “G. Martino” di Messina. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvare la vita del poliziotto, morto questa notte.

