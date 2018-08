Incidente a Isola Bella. La 20enne investita ha perso un piede

37 Condivisioni Facebook Twitter

Tra i pedoni investiti ieri a Taormina, nei pressi dell’Isola Bella, c’era anche una 20enne. Le sue condizioni sono apparse subito gravi agli uomini del 118 giunti sul luogo dell’incidente che l’hanno trasportata in codice rosso all’Ospedale Cannizzaro di Catania. La struttura fa sapere che la giovane è ricoverata nella Rianimazione. «La ragazza è arrivata al Pronto Soccorso con un gravissimo trauma a un arto inferiore, all’altezza della caviglia: considerato lo stato dei tessuti e i rischi derivanti dall’eventuale reimpianto, si è resa necessaria l’amputazione del piede. L’intervento è stato eseguito ieri in urgenza da un’equipe composta da ortopedici e chirurghi plastici; un ulteriore intervento da parte degli ortopedici, per la frattura del femore, è previsto in questi giorni».

La giovane è stata travolta ieri mattina, insieme ad altri quattro pedoni, da una Fiat Panda mentre camminava a piedi lungo la Statale 114. Alla guida del mezzo vi era una 29enne di Santa Teresa di Riva che ha perso il controllo del mezzo in seguito ad un azzardato tentativo di sorpasso.

(443)