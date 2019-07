Incidente in autostrada per l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti

50 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, è stato coinvolto in un incidente all’uscita dello svincolo di Taormina. L’insegnante non avrebbe riportato ferite.

L’ex primo cittadino di Messina si trovava a bordo di una Fiat Punto grigia quando, percorrendo lo svincolo in uscita dall’autostrada A18, avrebbe perso il controllo del veicolo rovinando sul guardrail. Ingenti, come si evince dalle foto, i danni riportati dal veicolo. Renato Accorinti non avrebbe, fortunatamente, riportato ferite di rilievo.

Ancora da accertare le cause dell’incidente che, tuttavia, sarebbe avvenuto in autonomia e non ha coinvolto altri veicoli in transito.

