Incendio a Villafranca: distrutto il Noirè

Un incendio ha distrutto il noto disco-pub Noirè di Villafranca Tirrena. Le fiamme sono divampate in tarda notte ma, per fortuna, il locale aveva già chiuso e non vi era nessuno al suo interno. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

Nonostante ciò del locale non è rimasto praticamente più nulla: solo un cumulo di macerie. Le fiamme, inoltre, hanno danneggiato gli appartamenti sovrastanti il Noirè. Due abitazioni sono state dichiarate inagibili.

Da chiarire le causa dell’incendio.

