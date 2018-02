Incendio in Via Palermo. Distrutto chiosco di fiori – FOTO

24 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le 5:00 di questa mattina quando la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Via Salandra, ha ricevuto la chiamata per l’incendio di un chiosco di fiori e piante in Via Palermo, di fronte alla scuola Boer.

Sul posto è subito intervenuta una squadra, munita di autopompaserbatoio e un’autobottepompa.

I Vigili del Fuoco, hanno circoscritto e domato le fiamme, che hanno toccato anche l’istituto scolastico adiacente, provocando lievi danni agli infissi. Nessun danno alle aule, al cui interno è entrato solo fumo.

Per fortuna non si registrano danni a persone.

Al momento non sono note le cause dell’incendio: ci sono alcuni elementi che potrebbero far pensare ad un atto intimidatorio. Saranno però le forze dell’ordine ad indagare sull’accaduto e a fare chiarezza.

