Incendio all’auto della Preside Prestipino: ipotesi di ritorsione

6 Condivisioni Facebook Twitter



Incendio doloso alla macchina della Preside del Liceo La Farina di Messina, Pucci Prestipino. L’ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella di una ritorsione proveniente dagli ambienti scolastici: questa la pista seguita dagli agenti della Digos in seguito all’incendio doloso ai danni della vettura della Preside, una Peugeot 2008, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato per mano di ignoti.

In realtà, secondo la Digos non sembrerebbero essere emersi elementi necessari per poter confermare la tesi di ritorsione e attualmente gli inquirenti starebbero esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di andare in fondo alla vicenda.

La vettura era parcheggiata in via dei Verdi, vicino Piazza Fulci: i malviventi l’avrebbero cosparsa di liquido infiammabile intorno alle 4.30 della notte tra venerdì e sabato scorsi.

Nel 2015 la Preside aveva dichiarato di esser stata vittima di minacce sui social per essersi opposta duramente all’occupazione e all’autogestione del liceo: in seguito alla sua presa di posizione l’istituto era stato oggetto di danneggiamenti.

(62)