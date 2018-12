Guidava ubriaco in autostrada. La folle corse bloccata dalla Polizia

11 Condivisioni Facebook Twitter

Nonostante fosse ubriaco, si è messo alla guida ed ha iniziato una folle corse sull’autostrada. E’ accaduto sulla A20, nel tratto autostradale tra Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, in direzione Messina. L’uomo sfrecciava ad alta velocità, sbandava vistosamente e zigzagava tra le auto in corsa. Ad intercettarlo e fermarne la corsa nei pressi dei caselli autostradali di Barcellona P.G., sono stati i poliziotti del locale Distaccamento della Polizia Stradale, allertati dalla sala operativa e subito intervenuti.

L’uomo, già noto alle forze di Polizia, era palesemente ubriaco. Sceso dall’auto non riusciva a tenersi in piedi. I successivi accertamenti hanno confermato lo stato di alterazione psico-fisica evidenziando un tasso alcolemico elevatissimo.

Si è pertanto proceduto alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e al ritiro della patente di guida. L’auto su cui viaggiava è stata consegnata ad altra persona.

Fonte: Questura di Messina

(163)