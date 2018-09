Giovane turista molestata due volte in due giorni. Fermato un 35enne

2 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica scorsa, nelle prime ore del pomeriggio, una turista ventisettenne tedesca in vacanza in Sicilia è stata avvicinata da un uomo all’interno della Villa Comunale di Taormina che l’ha molestata. Non contento, il malvivente ha anche tentato di seguirla ma la giovane è riuscita a fuggire.

Ieri mattina, intorno alle ore 11:00, la giovane turista ha incontrato nuovamente l’uomo lungo corso Umberto. Indossava gli stessi abiti i domenica e dopo averla riconosciuta, incurante dei numerosi passanti, ha iniziato ancora una volta a molestarla. Questa volta, però, la vittima ha chiesto l’aiuto della Polizia. Immediato l’intervento dei poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Grazie alla descrizione fatta dalla cittadina tedesca e ad alcune foto che la stessa era riuscita a scattare lungo corso Umberto, l’uomo è stato rintracciato e sottoposto a fermo di P.G.

Si tratta di un trentacinquenne di nazionalità rumena, pregiudicato, senza fissa dimora. Su di lui pendono gravi gli indizi di colpevolezza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Taormina hanno proceduto al trasferimento presso la casa circondariale Messina Gazzi.

(94)