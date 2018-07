Giovane aggredito in discoteca. Chiuso per 10 giorni locale di Taormina

6 Condivisioni Facebook Twitter

Rimarrà chiusa per 10 giorni una discoteca di Taormina. I Carabinieri, infatti, chiesto ed ottenuto un’ordinanza di chiusura in seguito a dei controlli effettuati nel locale dove un giovane catanese è stato aggredito. Dopo essere ricorso alle cure mediche, la vittima ha ottenuto una prognosi di giorni 30 per la rottura del setto nasale.

Gli uomini dell’Arma hanno inoltre riscontrato delle violazioni dovute al fatto che la discoteca aveva un numero di clienti di gran lunga superiore rispetto a quelli consentiti.

