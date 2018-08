Furto in chiesa a Roccalumera. Derubata la statua della Madonna della Catena

7 Condivisioni Facebook Twitter

Nuovo furto in chiesa nel messinese. Questa volta ad essere derubata è stata la statua della Madonna della Catena a Roccalumera. A rendere noto il furto è stato il parroco, don Santino Caminiti che, al termine della celebrazione di ieri, lunedì 27 agosto, ha annunciato ai fedeli la scomparsa degli orecchini indossati dalla statua della Madonna. I ladri, la cui identità è ancora ignota, hanno anche tentato di forzare la cassetta delle offerte presente in chiesa senza, però, riuscire ad aprire. Del grave gesto sono stati già stati resi noti i Carabinieri della locale stazione, attraverso una denuncia ufficiale: toccherà a loro adesso scoprire i colpevoli. Maggiori controlli da parte dei militari saranno, inoltre, assicurati durante tutta questa settimana, scandita proprio dai festeggiamenti in onore della Madonna della Catena. Nonostante il deprecabile gesto, il parroco ha invitato la comunità a pregare per colui, o colei, che si è macchiato di questo reato.

