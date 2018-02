Fiamme in un appartamento di via La Farina – FOTO

17 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Erano da poco passate le 7:00 quando, questa mattina, del fumo è iniziato ad uscire dalle finestre di un appartamento al 5° piano in via la Farina, nei pressi della Stazione Centrale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con quattro unità. I pompieri sono riusciti ad accedere all’appartamento attraverso le due vetrate che davano proprio su via La Farina. Sul posto anche gli uomini del 118.

Non sono ancora note le cause dell’incendio. Il palazzo in cui sono divampate le fiamme dovrebbe essere lo stesso in cui pochi giorni fa è stato scoperto un droga party a base di marijuana, pasticche e cocaina.

