False revisioni auto. Denunciato responsabile di un centro revisione veicoli

Rilasciava certificati di regolarità nonostante i veicoli non fossero nelle condizioni necessarie per ottenerli. Per questo motivo la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha deferito in stato di libertà il responsabile tecnico di un centro di revisione. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di falso.

Il provvedimento è scaturito alla fine di un’ attività investigativa condotta dagli Agenti che hanno notato transitare un veicolo che era stato sospeso dalla circolazione qualche giorno prima perché non sottoposto a revisione. Effettuato un controllo, i poliziotti hanno accertato che il mezzo era stato revisionato con esito regolare, nonostante alcune parti meccaniche erano chiaramente inefficienti.

In seguito ad approfonditi accertamenti presso il centro specializzato dove era stata effettuata la revisione, le forze dell’ordine hanno verificato che il veicolo aveva ottenuto il certificato di regolarità nonostante non fosse nelle condizione per conseguirlo.

