Evade dai domiciliari per fare una passeggiata in centro. Arrestato 60enne

Era sottoposto agli arresti domiciliari ma quando i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per i consueti controlli, non lo hanno trovato. Così S.F., 60enne originario di Lipari, si è ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, sita sull’isola di Lipari, a seguito del suo arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nell’agosto 2017. I Carabinieri lo avevano trovato in possesso di circa 200 gr. di hashish e oltre10 grammi di cocaina.

Sono subito scattate le ricerche dell’uomo che è stato rintracciato lungo le vie del centro eoliano e tratto in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

