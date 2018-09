Evade dai domiciliari. Arrestato 40enne

1 Condivisioni Facebook Twitter

Nonostante fosse detenuto agli arresti domiciliari, quando i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per un controllo, non lo hanno trovato in casa. E’ successo martedì, quando i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza di reato di evasione, R.G. 40enne originario di Milazzo.

L’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Roccavaldina per reati commessi in materia di stupefacenti e, nel corso del controllo operato dai militari della Stazione di Roccavaldina, era risultato assente arbitrariamente dall’abitazione.

Immediato l’avvio delle ricerche, con controlli presso le abitazioni di parenti e conoscenti e per le vie del centro abitato e nelle campagne circostanti. Un paio di ore dopo il suo allontanamento, l’uomo è stato rintracciato, arrestato e, nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che sarà celebrata nella giornata odierna.

