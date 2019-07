Esplosione sul vulcano di Stromboli. Feriti e incendi sull’isola delle Eolie – FOTO

2832 Condivisioni Facebook Twitter

Pochi istanti fa una violenta esplosione si è verificata sul vulcano di Stromboli. Una nube di fumo si sta sollevando dall’isola, causando il panico tra i turisti.

Secondo le prime informazioni l’esplosione sul vulcano Stromboli avrebbe causato diversi feriti. In questo momento i turisti stanno cercando in tutti i modi di allontanarsi dall’isola, per mettersi al sicuro.

L’esplosione è stata accompagnata anche da un’eruzione. La pioggia di lapilli avrebbero raggiunto l’area circostante causando diversi incendi sulla zona dei canneti.

Sul posto sono in arrivo gli uomini dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto.

Ore 17:48 – Aggiornamento

«Sono in contatto con il capo della Protezione civile regionale, che si è subito attivata, e costantemente aggiornato della situazione sull’isola di Stromboli». Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a seguito della forti esplosioni verificatesi nel pomeriggio.

Tutti gli aggiornamenti QUI.

Confermata la presenza di una vittima. Si tratta di un escursionista. Qui tutti i dettagli.

Foto tratte dal profilo Facebook di Maria Cristina Saija

(24022)