Ennesimo incidente sulla A18 Messina Catania: traffico in tilt

34 Condivisioni Facebook Twitter

L’ennesimo incidente autonomo sull’autostrada A18 Messina Catania, al km 10 all’altezza di Scaletta, ha bloccato il traffico in direzione Messina causando lunghe code.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che sembrerebbe essersi verificato intorno alle 10.20 di stamattina e che dovrebbe aver coinvolto un singolo veicolo.

Sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo: un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo a due ruote ed è caduto in galleria, in prossimità di Scaletta. L’uomo, grave dopo la caduta, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per tutti gli accertamenti del caso.

Articolo in aggiornamento.

(770)