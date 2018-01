Droga party a Messina: un arresto e 23 denunce

6 Condivisioni Facebook Twitter

Droga party a Messina. La polizia ha scoperto una festa a base di droga in un appartamento nei pressi di via La Farina, vicino la Stazione centrale. L’intervento è stato effettuato in seguito alla segnalazione di un vicino di casa accortosi di ciò che stava accadendo: 23 giovani sono stati denunciati, studenti di età tra i 20 e i 36 anni di Messina, Reggio Calabria, Milazzo, Caltanissetta e isole Eolie.

Arrestato l’affittuario dell’appartamento, un 24enne messinese incensurato.

Nell’appartamento i giovani stavano ascoltando musica ad alto volume e consumando droghe e alcool: trovate dosi di cocaina, marijuana, mdma e popper. Dopo l’arresto gli studenti sono stati condotti presso la Caserma Calipari.

