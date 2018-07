Droga in casa. La Polizia di Stato arresta 54enne messinese

2 Condivisioni Facebook Twitter

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arresto Paolo Paone, 54enne messinese, che nascondeva in casa della droga. Quando gli agenti si sono presentati a casa dell’uomo per una perquisizione domiciliare, Paone ha temporeggiato ad aprire la porta di casa, nel vano tentativo di nascondere il barattolo in cui teneva la droga e di disfarsi di un fucile che poi si è rivelato essere un’arma giocattolo priva di tappo rosso.

Il suo tentativo, però, è risultato vano. Gli agenti hanno, infatti, rinvenuto e sequestrato 46,03 grammi di marijuana già suddivisi in dosi e pronti per la commercializzazione e 1,62 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanza stupefacente.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.

Fonte: Questura di Messina

