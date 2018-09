Nascondeva armi in un casolare in montagna: un arresto

1 Condivisioni Facebook Twitter

Detenzione illegale di armi e munizioni. Di questo è responsabile un 62enne arrestato dai Carabinieri della stazione di Roccella Valdemone, unitamente ai carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”. Durante una battuta in montagna ai confini tra i comuni di Roccella Valdemone e San Piero Patti, i Carabinieri cacciatori hanno notato la presenza di un’abitazione rurale con annesso ovile.

Alla presenza del proprietario, un uomo di 62anni, i militari hanno effettuato un’accurata perquisizione. Nel corso delle attività i Carabinieri hanno rinvenuto, occultate in un sacco di plastica di colore bianco, un fucile monocanna calibro 16, 39 cartucce calibro 16 di cui una a palla ed una cartuccia calibro 12 illegalmente detenute.

Per l’uomo sono scattate le manette. E’ stato tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari ed in attesa di essere giudicato con rito direttissimo innanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Patti (Me).

