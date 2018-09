Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un minorenne

2 Condivisioni Facebook Twitter

A Gaggi, i militari della Stazione di Graniti, nel corso di un servizio d’istituto finalizzato alla prevenzione e contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 17enne. Il minore si è reso responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo essere stato fermato dai Carabinieri e sottoposto a perquisizione personale, estesa successivamente anche all’abitazione, il giovane è stato trovato in possesso complessivamente di circa 1 Kg di marijuana, 15 grammi di cocaina, 11 di hashish e 3 bilancini di precisione. Rinvenuto anche del materiale utile per il confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti.

Il minore, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza per minorenni di Messina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile di Messina.

